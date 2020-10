Bereitschaftspolizisten sollen den Pächter eines Schnellrestaurants in Magdeburg jahrelang als "Juden" bezeichnet haben.

Erhoben wurden die Vorwürfe in einer anonymen Mail, die dem Innenminister von Sachsen-Anhalt, Stahlknecht, nach eigener Aussage seit der vergangenen Woche bekannt ist. In der Mail heißt es, die komplette Dienststelle habe gewusst, dass der Imbissbetrieber bereits seit den 1990er-Jahren so bezeichnet worden sei. Es habe aber niemand etwas dagegen unternommen. Nach Informationen der "Volksstimme" soll der Kantinenpächter im Ruf gestanden haben, sehr geschäftstüchtig zu sein. In der Folge habe sich der Satz: "Wir gehen beim Juden essen" eingbürgert und sich offenbar bis heute gehalten.

Sachsen-Anhalt schließt sich niedersächsischer Studie an

Innenminister Stahlknecht sagt, die Vorwürfe hätten sich nach einer Prüfung bestätigt. So etwas werde nicht hingenommen und sei mit absoluter Härte und absoluter Transparenz aufzuklären. Der CDU-Politiker kündigte an, eine Sonderkommission zu institutionellem Antisemitismus, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit in der Landespolizei Sachsen-Anhalt einzurichten. Zudem will Sachsen-Anhalt sich der niedersächsischen Studie zu extremistischen Denkweisen in der Polizei anschließen und einen Extremismusbeauftragten einsetzen.

