Aussagen sogenannter Querdenker sollten nach Ansicht des Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, Schuster, vom Verfassungsschutz geprüft werden.

Was manche Anhänger der Organisation sagten, gehe bei Weitem über das hinaus, was man in einer Demokratie im Sinne freier Meinungsäußerung akzeptieren sollte, sagte Schuster im ARD-Fernsehen. Es handele sich um nichts anderes als Volksverhetzung.



Für Kritik hatte unter anderem die Gleichsetzung von Corona-Beschränkungen mit der Verfolgung von Juden in der NS-Zeit gesorgt.



Der Verfassungsschutz wird die "Querdenken"-Bewegung vorerst nicht zum Beobachtungsobjekt erklären. Das ist das Ergebnis einer Besprechung der Verfassungsschutzbehörden von Bund und Ländern, wie das "Redaktionsnetzwerk Deutschland" unter Berufung auf Sicherheitskreise berichtet.

Diese Nachricht wurde am 29.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.