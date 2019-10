Nach dem Anschlag von Halle wollen die Antisemitismusbeauftragten von Bund und Ländern, dass das Thema Judenfeindlichkeit intensiver in den Schulen behandelt wird, um Hass und Hetze einzudämmen.

Die zuständige Bund-Länder-Kommission, die Kultusministerkonferenz und der Zentralrat der Juden hätten dazu eine Arbeitsgruppe eingerichtet, teilte der bayerische Antisemitismusbeauftragte Spaenle in München mit. Die Arbeitsgruppe solle über die bisherige Verankerung des Themas in Lehrplänen hinaus neue Akzente erarbeiten. Die Ministerpräsidenten von Hessen und Niedersachsen, Bouffier und Weil, riefen die Gesellschaft zum stärkeren Widerstand gegen Rechtsextremismus auf.



Am Mittwoch hatte ein schwer bewaffneter Mann versucht, in die Synagoge in Halle einzudringen, in der sich rund 50 Gläubige befanden. Als ihm dies nicht gelang, erschoss er zwei Menschen, die sich zufällig in seiner Nähe aufhielten. Der 27-Jährige hat die Tat gestanden und dabei anti-semitische und rechsextreme Motive genannt.