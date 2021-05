Angesichts der zunehmenden antisemitischen Vorfälle in Deutschland hat Vizekanzler Scholz ein entschiedenes Vorgehen des Staats angekündigt.

Der SPD-Politiker sagte der Funke-Mediengruppe, für Anschläge gegen jüdische Einrichtungen und judenfeindliche Parolen gebe es kein Pardon. Die Täter müssten die volle Härte des Gesetzes spüren.



Auch Bundestagspräsident Schäuble forderte in der "Bild"-Zeitung rechtsstaatliche Härte gegen Gewalttäter und den größtmöglichen Schutz für die jüdischen Gemeinden und Einrichtungen. Der außenpolitische Sprecher der Linksfraktion im Bundestag, Gysi, sagte dem Magazin "Der Spiegel", es gebe ein wachsendes Problem mit dem islamischen Antisemitismus in Deutschland.



Der Bund Deutscher Kriminalbeamter verlangte eine bessere Überwachung dieser Szene. Sein Vorsitzender Fiedler sagte, die deutschen Sicherheitsbehörden müssten ein genaueres Bild vom Gefahrenpotenzial gewaltbereiter antisemitischer Gruppen bekommen.



Der ehemalige Präsident des Bundesnachrichtendiensts, Schindler, fordert eine Ausweisung antisemitischer Migranten.



Der israelische Botschafter in Deutschland, Issacharoff, lobte die klare Haltung der politischen Führung in Deutschland. Man habe außergewöhnliche Botschaften der Unterstützung bekommen, lobte Issacharoff.

