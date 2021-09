Nach Antisemitismus-Vorwürfen darf die Journalistin Nemi El-Hassan die WDR-Wissenschaftssendung "Quarks" nicht moderieren.

Das teilte der Intendant des Senders, Tom Buhrow, mit. Das Problem sei in seinen Augen nicht so sehr El-Hassans Teilnahme an einer Al-Kuds-Demonstration vor sieben Jahren, da sie sich davon klar distanziert habe. Es hätten sich aber auch aus jüngster Zeit problematische Likes der 28-Jährigen in sozialen Netzwerken gefunden.



Buhrow sprach von einer schwierigen Abwägung. Eine Moderation würde aber in jedem Fall zu einer unangebrachten Politisierung der Sendung führen. Allerdings erwäge man, El-Hassan als Autorin für "Quarks" arbeiten zu lassen.



Bei den alljährlichen Al-Kuds-Demonstrationen in Berlin waren in der Vergangenheit immer wieder antisemitische Parolen gerufen und Symbole der pro-iranischen libanesischen Hisbollah-Bewegung gezeigt worden.



Der Fall war durch die Berichterstattung der "Bild"-Zeitung ins Rollen gekommen. Die Zeitung hatte berichtet, dass El-Hassan 2014 bei einer Al-Kuds-Demo in Berlin war. Daraufhin distanzierte sich die Journalistin von der Teilnahme. Der WDR teilte anschließend mit, der geplante Start von El-Hassans "Quarks"-Moderation werde vorerst ausgesetzt. Eigentlich hätte sie im November anfangen sollen.



Zahlreiche Rundfunkratsmitglieder meldeten sich zu Wort und kritisierten ganz überwiegend, dass El-Hassan weiter für den WDR tätig sein soll. Sie könne weder vor noch hinter der Kamera einen Platz haben, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 28.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.