Der von der rechten FPÖ in Österreich vorgelegte umfassende Bericht zu ihrer Parteigeschichte ist von Historikern als Dokument ohne großen Wert eingeordnet worden.

Es sei ein Bericht mit vielen Leerstellen, sagte die Historikerin Margit Reiter. Andere Wissenschaftler bewerteten den Bericht als ein Sammelsurium von Einzelmeinungen. An dem Report hatten 15 teils habilitierte Forscherinnen und Forscher geschrieben. Angesichts der Mitarbeit von FPÖ-Funktionären an dem Werk sei aber der wissenschaftliche Wert anzuzweifeln, sagte der Historiker Oliver Rathkolb.



In dem Bericht sollten Antisemitismus-Vorwürfe und die Beziehungen der FPÖ zum rechtsextremen Lager aufgearbeitet werden. Anlass vom Dezember 2019 war die sogenannte Liederbuch-Affäre. Damals war in der Burschenschaft Germania ein Liederbuch entdeckt worden, das den Holocaust verharmloste. Führendes Mitglied der Burschenschaft war ein FPÖ-Landespolitiker, der von seinen Ämtern zurücktrat, inzwischen aber in die Politik zurückgekehrt ist.



In den Beiträgen kommen die Autoren unter anderem zu dem Schluss, dass die FPÖ klar jeden Antisemitismus verurteile. Niemand warne so eindringlich wie die Rechtspopulisten vor dem politischen Islam mit seiner anti-jüdischen Stoßrichtung, schreibt etwa der Kulturwissenschaftler Mordechai Kedar.