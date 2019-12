Die israelische Regierung hat die Entscheidung der UNESCO begrüßt, dem Straßenkarneval in der belgischen Stadt Aalst den Status als Weltkulturerbe zu entziehen.

In einer Zeit im 21. Jahrhundert, in welcher der Antisemitismus erneut sein hässliches Gesicht zeige, dürfe es keinerlei Toleranz gegenüber diesem scheußlichen Phänomen geben, erklärte Außenminister Katz. Israel erwarte von der belgischen Regierung eine klare Haltung gegen antisemitische Äußerungen oder Karikaturen während des Karnevals.



Der Aalster Karneval war 2010 auf die Liste immateriellen Weltkulturerbes aufgenommen worden. Das zuständige Unesco-Gremium strich die 600 Jahre alte Tradition in der flämischen Stadt von der Weltkulturerbe-Liste nun mit der Begründung, dass die Organisation jede Form von Rassismus und Antisemitismus verurteile.



In diesem Jahr waren in Aalst auf Geldsäcken sitzende Figuren mit Schläfenlocken und Hakennasen zu sehen. Zudem hatte sich eine Gruppe von Karnevalisten als Mitglieder des rassistischen Ku-Klux-Klans verkleidet. Die Stadt wurde schon mehrheits für Karnevalsdarstellungen kritisiert - zum Beispiel von der EU-Kommission und der jüdischen US-Organisation Simon-Wiesenthal-Zentrum.