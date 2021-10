Nach Antisemitismus-Vorwürfen des Sängers Gil Ofarim ergreift das betroffene Hotel keine Maßnahmen gegen den beschuldigten Mitarbeiter.

Das teilte die Hotelgesellschaft Gerberstraße Betriebs GmbH des "The Westin Leipzig" nach dem Abschluss seiner internen Untersuchungen mit. Spezialisierte Rechtsanwälte hätten das Geschehen in der Lobby rekonstruiert. Das entstandene Gutachten beinhalte keine "objektivierbaren" Anhaltspunkte, die straf- oder arbeitsrechtliche Schritte gegen den Mitarbeiter rechtfertigten. Da der Mitarbeiter nach wie vor massiven Anfeindungen ausgesetzt sei, werde er seinen Aufgaben zunächst nicht vollumfänglich nachkommen.

Staatsanwaltschaft ermittelt noch

Der Sänger hatte Anfang Oktober in einem Video geschildert, dass ihn ein Mitarbeiter des Hotels aufgefordert habe, seine Kette mit Davidstern abzunehmen. Ofarim erstattete Anzeige. Die Staatsanwaltschaft hatte am Montag mitgeteilt, dass die Ermittlungen "mit Blick auf die hohe mediale Aufmerksamkeit mit Hochdruck" geführt würden. Dabei beachte man die Grundsätze der Unschuldsvermutung und des fairen Verfahrens.



Medien hatten vor einigen Tagen Videoaufnahmen aus dem Hotel veröffentlicht, die Ofarim ohne seine Kette zeigen sollen. Diese Bilder seien unvollständig, sagte der Musiker der "Leipziger Volkszeitung". Er habe sich weder pöbelnd verhalten noch die Kette nachträglich angezogen. Es sei ihm auch von vornherein klar gewesen, dass er "irgendwann als Lügner hingestellt werden würde". Er habe aber Vertrauen in die Justiz.

Diese Nachricht wurde am 20.10.2021 im Programm Deutschlandfunk Kultur gesendet.