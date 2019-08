US-Präsident Trump hat nach eigenen Angaben so viel für Israel getan wie noch kein anderer amerikanischer Staatschef.

Er sei verantwortlich für wunderbare Dinge für Israel, unter anderem für die Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt, sagte Trump in Washington. Er reagierte damit auf Antisemitismus-Vorwürfe, die er sich mit Äußerungen zu jüdischen Wählern eingehandelt hatte.



Trump hatte vor Journalisten gesagt, Juden, die die Demokraten wählten, seien entweder völlig ahnungslos oder zeigten große Illoyalität. Das "American Jewish Commitee" warf dem Präsidenten daraufhin vor, antisemitische Stereotyen zu bedienen, indem er Juden eine doppelte Identität unterstelle. Der israelische Präsident Rivlin betonte in einem Telefonat mit der demokratischen Vorsitzenden des US-Abgeordnetenhauses, Pelosi, sein Land wolle nicht in inneramerikanische Streitigkeiten hineingezogen werden.



Tatsächlich unterstützen US-Juden mehrheitlich die Demokraten. Bei den Präsidentschaftswahlen 2016 votierten 71 Prozent von ihnen für die demokratische Kandidatin Clinton.