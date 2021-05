Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Widmann-Mauz, hat Attacken auf Synagogen und andere antisemitische Übergriffe in Deutschland kritisiert.

Hass, Hetze und Gewalt gegen Jüdinnen und Juden, jüdische Symbole und Einrichtungen seien absolut inakzeptabel und niemals zu rechtfertigen, sagte die CDU-Politikerin der "Rheinischen Post". Das Demonstrationsrecht und die Meinungsfreiheit endeten, wo Judenhass beginne. Kritik an der Politik eines Staates habe vor religiösen Einrichtungen wie Synagogen und Gemeindehäusern nichts zu suchen. Die Strafverfolgungsbehörden müssten die Täter identifizieren und mit aller Konsequenz und Härte des Rechtsstaates gegen sie vorgehen.



Die ehemalige Bundesjustizministerin Leutheusser-Schnarrenberger sagte im Deutschlandfunk, es sei "entsetzlich", dass jüdisches Leben und Einrichtungen in Deutschland in Gefahr seien. Die FDP-Politikerin betonte, die Aufklärungsarbeit in den Schulen müsse verstärkt werden. Auch brauche man die Unterstützung von muslimischen Verbänden, die mäßigend und aufklärerisch tätig sind. Die Bundesregierung hatte die jüngsten antisemitischen Übergriffe scharf verurteilt.



Israels Botschafter in Deutschland, Issacharoff, äußerte sich ermutigt über die Solidaritätsbekundungen nach den antisemitischen Angriffen. Er glaube, dass der größere Teil der deutschen Bevölkerung verstehe, dass der gegenwärtige Konflikt von der Terrororganisation Hamas begonnen worden sei und nichts mit den jüdischen Mitbürgern in Deutschland zu tun habe, sagte der Diplomat den Zeitungen der Funke Mediengruppe.



In mehreren Städten gab es Zeichen der Solidarität mit jüdischen Gemeinden. Heute ist unter anderem in Berlin eine pro-palästinensische Demonstration geplant.

