Vor dem morgigen Jahrestag des rechtsextremistischen Anschlags in Hanau hat der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Klein, zu Weltoffenheit und Toleranz aufgerufen.

Klein sagte der Funke-Mediengruppe, das schreckliche Attentat werde immer eine Mahnung sein, welche Gefahr Hass und Hetze für die Gesellschaft und damit auch für jeden Einzelnen darstelle. Die Antwort auf diesen Terrorakt müsse sein, zusammenzustehen und sich mutig für die demokratischen Werte einzusetzen.



Am 19. Februar 2020 hatte in Hanau ein 43-jähriger Rechtsextremer neun Menschen mit ausländischen Wurzeln aus rassistischen Motiven erschossen. Anschließend tötete er seine Mutter und sich selbst. Morgen wollen Bundespräsident Steinmeier und Hessens Ministerpräsident Bouffier zusammen mit dem Hanauer Oberbürgermeister Kaminsky und Angehörigen der Toten an einer Gedenkfeier teilnehmen.

Diese Nachricht wurde am 18.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.