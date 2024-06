Moshe-Rosen-Preis

Antisemitismusbeauftragter Klein erhält Preis von Rabbinerkonferenz

Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Klein, wird in diesem Jahr mit dem Moshe-Rosen-Preis der Konferenz der Europäischen Rabbiner ausgezeichnet. Klein werde für sein außerordentliches Engagement zur Förderung jüdischen Lebens in Deutschland und seinen entschlossenen Kampf gegen Antisemitismus geehrt, teilte die Konferenz in München mit.