Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Klein, hat die Justizbehörden kritisiert.

Diese verfolgten antisemitische Beleidigungen nicht konsequent genug, sagte er der Zeitung "Bild am Sonntag". Es komme leider noch viel zu oft vor, dass in solchen Fällen die Verfahren einfach eingestellt würden. Polizisten, Staatsanwälte und Richter müssen viel besser geschult werden. Mit großer Sorge sieht Klein auch den Antisemitismus in deutschen Fußballstadien. Er sprach von einem dramatischen Problem.