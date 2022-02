Es mute - Zitat - "merkwürdig" an, dass die jüdischen Dachverbände im Land bisher selbst dafür verantwortlich seien, Antisemitismus zu erfassen und darzulegen, heißt es in einem Bericht des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebunds und der Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus. In Deutschland dagegen würde das Innenministerium dafür sorgen, dass es einen Antisemitismusbericht gebe. Gefordert werden nun mehr Investitionen in Bildungsmaßnahmen gegen Verschwörungstheorien, mehr staatliche Unterstützung für Präventionsprojekte, Engagement beim Monitoring von Antisemitismus und Rassismus sowie eine Prüfung der rechtlichen Mittel zur Erfassung von Hassrede. Ein erster Schritt in die richtige Richtung sei das von der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus begründete Pilotprojekt zur Erfassung rassistischer Hassrede im Internet. Auf der Plattform können im Netz beobachtete Vorfälle gemeldet werden. Ziel sei es, eine schweizweite Übersicht über Art und Ausmaß rassistischer Hassrede im Netz zu erhalten.

Dem Antisemitismusbericht beider Organisationen zufolge ist die Zahl der Vorfälle in der Schweiz im vergangenen Jahr erneut gestiegen. Zugleich verwiesen die Herausgeber auf strukturelle Mängel und eine mutmaßlich hohe Dunkelziffer, da viele Fälle nicht gemeldet würden. Die bereits vor der Corona-Pandemie "besorgniserregende" Zahl antisemitischer Verschwörungstheorien sei inzwischen förmlich "explodiert", hieß es. Hinzu komme die zunehmende Verbreitung der Nutzung von Vergleichen rund um Corona-Maßnahmen mit der Schoah und dem nationalsozialistischen Regime.

