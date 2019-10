Antisemitismus hat in Deutschland nach Ansicht des Historikers Wolfgang Benz keine neuen Formen angenommen, findet aber mehr Widerhall als noch vor einigen Jahren.

Benz sagte im Deutschlandfunk, er erkenne auch in der Tat von Halle an der Saale den alten und weiterhin latent vorhandenen Antisemitismus. Er halte nichts davon, von einem "neuen Antisemitismus" zu sprechen: "Wir sind nur medial aufgerüstet worden und die Erregungsqualität ist größer." - Antisemitische Attacken wie Beleidigungen seien bis vor ein paar Jahren nur nicht in der Statistik aufgetaucht; dies geschehe jetzt aber, und deshalb heiße es "das ist neu, das kommt wieder". Die ganze Welt schaue seit 1945 auf Deutschland und reibe sich die Hände, "und bei jedem Anzeichen herrscht auch eine gewisse Befriedigung, 'Hitler' komme vielleicht doch wieder", so der Historiker. Antisemitismus sei allgemein ein Indikator: Er sei für Deutschland die schlimmste Wunde, deshalb mache man den Zustand der Gesellschaft daran fest.

"Man findet immer Anhänger und Beifall"

Benz diagnostiziert eine "neue Hemmungslosigkeit in der Gesellschaft". Diese bediene sich auch des Phänomens Antisemitismus. Er sieht einen Rassismus, eine allgemeine Menschenfeindlichkeit. Dies habe sich auch bei dem Tatverdächtigen in Halle an der Saale gezeigt. Der Mann sei ein Wiederholungstäter, das habe er selbst bekannt. Der Antisemitismusforscher sieht darin eine latente Gefahr: "Wenn die Grundsubstanz in einer Gesellschaft vorhanden ist, gibt es immer Wiederholungstaten, weil man mit Antisemitismus ja auch die größtmögliche gesellschaftliche Wirkung erzeugen kann.(...) Die Menschenfeindlichkeit richtet sich tatsächlich auch gegen Juden, weil das bequem ist, weil man immer auch Anhänger und Beifall finden kann."

"Alltägliche Menschenfeindlichkeit im Bundestag"

Menschenfeindlichkeit sei ein Phänomen, das neuerdings alltäglich auch im Bundestag deklamiert werde: "Dort wird nicht offen gegen Juden gehetzt, dort wird gegen andere gehetzt, und das scheinbar national begründet: Das Ausgrenzen von Minderheiten in der Gesellschaft." Die Einteilung in Gute und in Böse sei das Übel, und das Dank der Unterstützung durch neue Medien im Schutze der Anonymität, "wo jeder krakeelen darf, was ihm gerade so einfällt. Das ist das gegenwärtige Übel unserer Gesellschaft, und der Antisemitismus ist das Indiz dafür", führte Benz aus.