Die Bundesregierung hat ihren Botschafter bei den Vereinten Nationen, Heusgen, gegen den Vorwurf des Antisemitismus in Schutz genommen.

Ein Sprecher des Auswärtigen Amts kritisierte es als abwegig, Heusgen damit in Verbindung zu bringen. Wenn der Diplomat bei der UNO in New York an Abstimmungen zu Resolutionen mit Israel-Bezug teilnehme, dann geschehe dies ausdrücklich auf Weisung der Bundesregierung.



Den Vorwurf des Antisemitismus hatte die Simon-Wiesenthal-Stiftung gegen Heusgen erhoben. Heusgen habe im laufenden Jahr für neun antisemitische Vorlagen gestimmt, hieß es.