In der südfranzösischen Stadt Pau berät Präsident Macron mit den Staatschefs der fünf Sahelstaaten über die Bekämpfung des Terrorismus.

Dies sind die Länder Mauretanien, Mali, Niger, Burkina Faso und Tschad. Bei den Beratungen geht es unter anderem um die Zukunft des von Frankreich geführten Militäreinsatzes gegen die islamistischen Terrorgruppen in der Region. Die Regierung in Paris dringt auf Unterstützung durch europäische Partner und die USA. In Mali ist die Bundeswehr bereits im Rahmen von Missionen der UNO und der EU präsent und bildet örtliche Sicherheitskräfte aus.