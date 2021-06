Die von der Bundesregierung eingesetzte unabhängige Kommission Antiziganismus hat ein Ende von Abschiebungen von Sinti und Roma gefordert.

Für diese Menschen gebe es keine sicheren Herkunftsstaaten, sagte die Sprecherin der Kommission, Jonuz, bei der Vorstellung eines Berichts in Berlin. Sinti und Roma seien in den Ländern des Westbalkans massiven rassistischen Diskriminierungen und Ausgrenzungen ausgesetzt. Für viele sei etwa der Zugang zum Arbeits- und Wohnungsmarkt, zu Bildung und zum Gesundheitswesen nicht gewährleistet. Die Kommission beklagte zudem, dass die Verfolgung und Ermordung von Sinti und Roma durch die Nationalsozialisten viel zu wenig Beachtung finde. Es fehle eine Anerkennung dieses Genozids. Nötig seien eine Wiedergutmachung sowie die Aufarbeitung von Benachteiligung und Diskriminierung in der Bundesrepublik, hieß es weiter. Darüber hinaus plädierte das Gremium für die Ernennung eines Antiziganismus-Beauftragten, der im Kanzleramt angesiedelt sein soll, sowie für eine ständige Bund-Länder-Kommission zu diesem Thema.

Diese Nachricht wurde am 24.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.