Die Gesellschaft für bedrohte Völker hat der Europäischen Union Ideenlosigkeit angesichts eines erstarkenden Antiziganismus vorgeworfen.

Noch immer sei keine Strategie zu erkennen, wie die EU die verfolgten europäischen Minderheiten der Sinti und Roma schützen und fördern wolle, sagte der GfbV-Vorsitzende Diedrichsen in Krakau. In manchen Staaten sei die Lage dieser Menschen desaströs. Aber die EU schweige das Thema tot. Unter der neuen Präsidentin von der Leyen müsse die Kommission endlich aktiv werden. Es brauche einen europaweiten Masterplan für Sinti und Roma. Dieser müsse den Kampf gegen Antiziganismus koordinieren, aber auch Kultur- und Sprachförderung umfassen und wirtschaftliche Perspektiven eröffnen.

Mehr Information über Sinti und Roma in Schulbüchern gefordert

Morgen jährt sich der Europäischer Holocaust-Gedenktag für Sinti und Roma zum 75. Mal. Das Deutsche Institut für Menschenrechte betonte, die Erinnerung an die Opfer der grausamen Nazi-Verfolgung müsse verbunden sein mit dem Einsatz für die gleichen Rechte und dem Schutz vor Verfolgung, Hetze und Diskriminierung.



Am 2. August 1944 ermordeten die Nationalsozialisten die verbliebenen Sinti und Roma des sogenannten Zigeunerlagers in Auschwitz. Insgesamt ermordeten sie Hunderttausende Sinti und Roma in Europa. Gedenkfeiern finden in Krakau und der nahegelegenen an der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau statt.



Die SPD-Bundestagsabgeordnete Heinrich forderte, mehr über Geschichte und Kultur von Sinti und Roma zu informiert - auch in Schulbüchern. Die Grünen-Abgeordnete Polat sagte, das damalige Unrecht mahne, sich dieser Schrecken zu erinnern und dafür Sorge zu treffen, dass solche unmenschlichen Verbrechen nie wieder geschehen.