Nach Einschätzung der vom Bundestag eingesetzten Unabhängigen Kommission Antiziganismus sind Ausgrenzung und Benachteiligung von Sinti und Roma in Deutschland allgegenwärtig.

Es gebe sie in der Schule, in der Nachbarschaft, auf der Polizeiwache oder vor Gericht, heißt es im Abschlussbericht, der in Berlin vorgestellt wurde. Die Kommission stellte daher mehrere Forderungen an die Politik auf, darunter die Berufung eines Beauftragten und einer Bund-Länder-Kommission gegen Antiziganismus. Zudem verlangen sie ein Ende der Abschiebungen von Sinti und Roma. Für diese Menschen gebe es keine sicheren Herkunftsstaaten, sagte die Sprecherin der Kommission, Jonuz. Sinti und Roma seien in den Ländern des Westbalkans massiven rassistischen Diskriminierungen ausgesetzt. Jonuz beklagte zudem, dass die Verfolgung und Ermordung von Sinti und Roma durch die Nationalsozialisten viel zu wenig Beachtung finde.



Der Vorsitzende des Zentralrats der Sinti und Roma, Rose, sagte, die Arbeit der Kommission sei von großer historischer Bedeutung. 2019 wurde sie eingesetzt. Sie soll Antiziganismus wissenschaftlich untersuchen und Strategien zu seiner Überwindung aufzuzeigen.

