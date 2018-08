Antonio Lizana stammt aus Cádiz, einer Hochburg der andalusischen Folklore, die schon viele Flamenco-Stars hervorgebracht hat, allen voran der Sänger Camarón de la Isla. Er ist eines der Vorbilder von Lizana, der als Vokalist eine ebenso gute Figur macht wie als Saxofonist. Denn es ist der erklärte Wille des 1983 geborenen Andalusiers, musikalische Genre- und Stilgrenzen ad absurdum zu führen und zu zeigen, daß sich beispielsweise der ursprüngliche Flamenco und der Jazz in Struktur und Ausdrucksweise sehr nahe stehen. Die Beweisführung dazu gelingt Antonio Lizana und den vorzüglichen Musikern seines Quintetts "Oriente" höchst eindrucksvoll.

Antonio Lizana "Oriente"

Antonio Lizana - Alt- und Sopransaxofon

Daniel Garcia - Piano

Jesús Caparrós - E-Bass

Shayan Fathi - Schlagzeug

Jose Maria Castano - Tanz

"Unterfahrt" München, 21. April 2018, Teil 1

Teil 2 in "On Stage" am Freitag, 31. August 2018, 21.05-22.00 Uhr