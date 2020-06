Das amerikanische Pharmaunternehmen Gilead hat die begrenzte Zulassung von Remdesivir als Mittel gegen Covid-19 in Europa beantragt.

Wie die Europäische Arzneimittelbehörde EMA in Amsterdam mitteilte, soll die Prüfung der vorgelegten Daten und die Abwägung von Wirkung und Risiken in einem verkürzten Verfahren erfolgen. Mit einer Entscheidung werde in einigen Wochen gerechnet. Es wäre die erste Zulassung eines Medikaments gegen Covid-19 in Europa. Die USA hatten bereits Anfang Mai eine Ausnahmegenehmigung für den begrenzten Einsatz des Medikaments in Krankenhäusern erteilt, Japan und Südkorea taten dies ebenfalls.



Remdesivir wurde ursprünglich zur Behandlung von Ebola entwickelt. Laut Daten des Herstellers verkürzt das Medikament die Krankheitsdauer bei Corona-Patienten.