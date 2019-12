Die SPD-Linke will durchsetzen, dass der Parteitag am Wochenende in Berlin über einen Ausstieg aus der Großen Koalition abstimmt.

Die Bundestagsabgeordnete Mattheis sagte der "Passauer Neuen Presse", es werde dazu einen Initiativantrag geben. Sie verwies darauf, dass die SPD-Mitglieder in den vergangenen Wochen auch deshalb für Esken und Walter-Borjans als neues Führungsduo gestimmt hätten, weil diese einen Verbleib in der Großen Koalition skeptisch sähen. Daraus müsse der Parteitag jetzt eine Entscheidung ableiten, forderte Mattheis.



Die SPD-Führung lehnt es dagegen ab, die Delegierten über den Verbleib in der Großen Koalition entscheiden zu lassen. Esken und Walter-Borjans wollen das Bündnis nur fortsetzen, wenn über Themen wie einen höheren Mindestlohn verhandelt wird. Morgen sollen sie offiziell zum SPD-Vorsitzenden gewählt werden.