Die neue Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer pocht auf eine Erhöhung des Wehretats.

Bis 2024 solle der Haushaltsposten auf 1,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts steigen, sagte die CDU-Politikerin während ihres Antrittsbesuchs bei Nato-Generalsekretär Stoltenberg in Brüssel. Anschließend müsse Deutschland seinen Zusagen an das Bündnis nachkommen und den Wehretat "auf einem weiter stetig steigenden Pfad" bis auf zwei Prozent des BIP anheben. Ziel sei ein "Wiederaufbau der Bundeswehr", betonte Kramp-Karrenbauer. Um dieses Ziel zu erreichen, auch im nationalen Interesse, brauche man die entsprechenden Mittel. SPD, Grüne und Linke lehnen eine Erhöhung auf zwei Prozent ab.



Weiter erklärte die Verteidigungsministerin, Deutschland sei treuer Mitgliedsstaat der Nato und wolle dies auch in Zukunft sein. Die Allianz sei Anker und Bezugsrahmen für die gemeinsame Sicherheit.