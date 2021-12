Bundeskanzler Olaf Scholz (l.) und Italiens Premierminister Mario Draghi (AP)

Bundeskanzler Scholz und der italienische Ministerpräsident Draghi kündigten in Rom einen entsprechenden Aktionsplan an. Scholz sagte, Europa müsse ein Kontinent sein, der in der kommenden Welt eine Rolle spiele, wirtschaftlich stark sei und mithalten könne. Ohne eine enge Kooperation sei dies nicht möglich. - Erst vor wenigen Wochen hatten Italien und Frankreich einen umfangreichen Freundschaftsvertrag unterzeichnet.

Scholz hält sich zu seinem Antrittsbesuch in Italien auf. Im Amtssitz Draghis, dem Palazzo Chigi, wurde er mit militärischen Ehren empfangen.

