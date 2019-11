Bundesaußenminister Maas hat der Kritik des französischen Präsidenten Macron an der Nato widersprochen.

In einem Gastbeitrag auf "Spiegel Online" schreibt der SPD-Politiker, die Nato stehe für Lastenteilung, internationale Kooperation und für Multilateralismus. Ein starkes und souveränes Europa werde als Teil einer starken Nato, und nicht als deren Ersatz gebraucht.



Maas machte sich erneut für die Einführung eines Europäischen Sicherheitsrates stark, in den auch Großbritannien einbezogen werden müsse.



Macron hatte das Militärbündnis in der vergangenen Woche in einem Interview als "hirntot" bezeichnet. Es gebe bei strategischen Entscheidungen keine Koordinierung zwischen den Nato-Ländern und den USA. Er forderte mehr europäische Eigenständigkeit.



Schon vor Maas hatte auch Bundeskanzlerin Merkel Macrons Äußerungen zurückgewiesen. Sie trifft heute Abend in Berlin mit dem französischen Präsidenten zusammen.