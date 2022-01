Novak Djokovic während einer Trainingseinheit in Australien. (dpa/Diego Fedele)

Sie forderten bei einer ersten Anhörung vor einem Gericht in Melbourne, die Richter müssten eine Ausweisung des 34-Jährigen verhindern. Eine Anhörung werde für Sonntag angestrebt, damit Djokovic ab Montag bei den Australian Open antreten könne.

Zuvor hatte Australiens Einwanderungsminister Hawke die Annullierung von Djokovics Visum bekanntgegeben. Er führte den Gesundheitsschutz als Begründung an und betonte, die Entscheidung sei im öffentlichen Interesse erfolgt.

"Migration Act" als Grundlage der Entscheidung

Hawke berief sich für seine Entscheidung auf den australischen "Migration Act". Die Richtlinie von 1958 ermöglicht es dem Einwanderungsminister, ein Visum zu widerrufen, wenn eine Person ein Risiko - beispielsweise gesundheitlicher Natur - für die australische Bevölkerung darstellt. Sollte die Annullierung von Djokovics Visums Bestand haben, müsste der Tennisprofi Australien nicht nur verlassen. Ihm droht dann zudem eine dreijährige Einreisesperre.

Umstrittene Teilnahme an den Australian Open

Djokovic will als Titelverteidiger an den Australian Open teilnehmen. Sie gelten als eines der wichtigsten Tennisturniere der Welt. Djokovic ist nicht gegen Covid-19 geimpft und war vergangene Woche in Australien eingereist. Dabei berief er sich auf eine Ausnahmegenehmigung.

Die Behörden erkannten diese aber nicht an und verweigerten ihm die Einreise. Dagegen ging Djokovic zunächst erfolgreich vor Gericht vor. Das Einwanderungsministerium hatte jedoch direkt nach der Entscheidung zugunsten des Tennisprofis erklärt, man prüfe eine erneute Annullierung des Visums.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:

Diese Nachricht wurde am 14.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.