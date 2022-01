In diesem Hotel in Melbourne ist Djokovic derzeit untergebracht. (Joel Carrett/AP/dpa)

Die Anwälte des Weltranglisten-Ersten erklärten in einer gerichtlichen Anhörung, ihr Mandant sei im Dezember mit dem Coronavirus infiziert gewesen. Der positive PCR-Test datiere vom 16. Dezember. Dies und die entsprechende Genesung seien Grundlage für die medizinische Ausnahmegenehmigung, mit der Djokovic nach Melbourne gereist sei, um an den Australian Open teilzunehmen.

Am Flughafen wurde das Dokument jedoch nicht anerkannt. Djokovic wurde deshalb in ein Hotel für Ausreisepflichtige gebracht, wo er seither festsitzt. Über seine Anwälte forderte er eine Verlegung in ein Hotel, in dem er trainieren könnte. Am Montag soll ein Gericht über den Fall entscheiden. Die Australian Open beginnen am 17. Januar.

