Die Anwesenheitspflicht für Schülerinnen und Schüler an brandenburger Schulen wird wegen Corona aufgehoben.

Bildungsministerin Ernst sagte im RBB-Inforadio, die Präsenzpflicht werde aufgehoben. Es sei der Wunsch vieler Eltern, ihre Kinder nicht in die Schule zu schicken. Die Einzelheiten - etwa Ausnahmen für Abschlussklassen - würden noch ausgearbeitet. Die SPD-Politikerin kündigte zudem an, die Weihnachtsferien um drei Tage vorzuziehen. Ursprünglich sollte der 23. Dezember der erste Ferientag in Brandenburg sein. Ernst betonte, Schulschließungen könnten nicht die Lösung sein. Die Erwachsenen seien in der Pflicht, durch Impfungen die Situation für die Kinder zu entspannen.

