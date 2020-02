Bundesverkehrsminister Scheuer hat davor gewarnt, das Parken für Anwohner in den Städten zu sehr zu verteuern.

In einem Schreiben des CSU-Politikers an die Verkehrsminister der Länder heißt es, eine Ausdehnung des Gebührenrahmens für Bewohnerparkausweise auf bis zu 240 Euro im Jahr halte er für überzogen. Scheuer sieht rechtliche Risiken, sollte die Länderkammer einer so großen Erhöhung des Rahmens zustimmen. Bisher kostet ein Bewohnerparkausweis zwischen gut zehn Euro und knapp 31 Euro.



Hintergrund ist ein Änderungsvorschlag aus dem Kreis der Länder für eine Reform der Straßenverkehrsordnung. Der Bundesrat stimmt am kommenden Freitag darüber ab. Darin sind auch Regelungen zur Stärkung des Radverkehrs vorgesehen.