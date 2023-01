Interner Bericht zu Schützenpanzer Puma

Alle modernisierten Schützenpanzer "Puma" sind derzeit ausgefallen - Verteidigungsministerin Christine Lambrecht zieht deshalb in Erwägung ihn auszumustern (picture alliance/dpa | Philipp Schulze)

Zu den Ausfällen aller 18 an der Übung beteiligten Panzer im Dezember hätten etwa mehrere gebrochene Elektrokabel sowie Verschmutzungen geführt, zitiert die Deutsche Presse-Agentur aus einem als Verschlusssache eingestuften internen Bericht des Bundesverteidigungsministerium. Das Übungsgeschehen habe gezeigt, dass auch technisch vermeintlich kleine und einfach zu behebende Schäden die operative Einsetzbarkeit des Systems negativ beeinflussen könnten. Die Rüstungsindustrie hatte zuvor öffentlich von "Bagatellschäden" gesprochen. In dem Bericht heißt es dazu, diesen Begriff teile man nicht in verallgemeinernder Form. Dies gelte insbesondere, wenn eine Behebung, insbesondere in einer Gefechtssituation, nicht unmittelbar durch die Besatzung erfolgen könne.

Das Ministerium unterstrich trotz der Probleme die Bedeutung des Puma als "Zukunft des Heeres". Der Schützenpanzer soll das Vorgängermodell Marder ablösen. Nach Bekanntwerden der Probleme stoppte die damalige Verteidigungsministerin Lambrecht vorläufig die Beschaffung weiterer Pumas.

