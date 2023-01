Die neue Sublinie XBB.1.5 der Coronavirus-Variante Omikron breitet sich in Europa aus. (IMAGO / Bihlmayerfotografie / IMAGO)

Der Direktor des WHO-Regionalbüros Europa, Kluge, sagte, es gebe in einigen europäischen Ländern eine kleine, aber wachsende Zahl von Infektionen. Die Corona-Sublinie war erstmals im Oktober im Nordosten der USA entdeckt worden. Seit Mitte Dezember bestimmt sie das Infektionsgeschehen dort.

Zur verschärften Corona-Lage in China meinte Kluge, er gehe wie die EU-Gesundheitsbehörde davon aus, dass der Anstieg der dortigen Fallzahlen die epidemiologische Lage in Europa voraussichtlich nicht größer beeinflussen werde. Den verfügbaren Informationen zufolge seien die in China zirkulierenden Varianten auch schon in Europa vorgekommen.

