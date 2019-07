Der Zentralrat der Juden in Deutschland kritisiert, dass auch die Staatsanwaltschaft in Dortmund eine Anzeige wegen Volksverhetzung gegen die Partei "Die Rechte" abgewiesen hat.

Verbandspräsident Schuster sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", bei der Begründung sträubten sich ihm die Haare. In der Auseinandersetzung geht es um zwei Wahlplakate zur Europawahl. Auf einem stand der Text: "Israel ist unser Unglück - Schluss damit!" Die Staatsanwaltschaft erklärte zwar, der Text lehne sich an den Satz der Nationalsozialisten "Die Juden sind unser Unglück" an, könne aber auch anders ausgelegt werden. Schuster warnte, an einer solchen Entscheidung würden sich Rechtsextreme künftig orientieren und leicht veränderte Zitate aus der NS-Zeit verwenden, ohne rechtliche Konsequenzen fürchten zu müssen. Dem Evangelischen Pressedienst (epd) sagte er: "Wenn Deutschland es mit dem Kampf gegen Antisemitismus ernst meint, dann muss auch die Justiz ihre Spielräume nutzen, um gegen Rechtsextremisten und deren antisemitische Propaganda mit allen Mitteln vorzugehen."



Jüdische Organisationen und andere hatten in mehreren Städten Anzeige wegen Volksverhetzung erstattet - auch in Hannover und Karlsruhe. Auch dort stellten die Staatsanwaltschaften die Ermittlungen ein und verzichteten darauf, Anklage zu erheben. Mehrere jüdische Gemeinden kündigten auf epd-Anfrage an, weitere juristische Schritte zu prüfen. Die Deutsch-Israelische Gesellschaft Hannover will bei der Generalstaatsanwaltschaft in Celle Beschwerde einlegen.