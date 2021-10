In der Debatte um soziale Härten durch steigende Energiepreise bringt der CSU-Vorsitzende Söder eine Senkung bestimmter Mehrwertsteuersätze ins Gespräch.

Man müsse den Bürgern in dieser schweren Zeit entgegenkommen, sagte der bayerische Ministerpräsident der "Bild am Sonntag". So würde etwa eine ermäßigte Mehrwertsteuer auf Energie und Kraftstoffe die Menschen entlasten. Darüber hinaus forderte Söder eine Gas-Strategie, die die Versorgung Deutschlands sichere. Dazu gehöre auch eine baldige Betriebserlaubnis für die bereits fertig gebaute, aber noch nicht in Betrieb genommene russische Ostsee-Pipeline Nord Stream 2.

