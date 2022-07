"Pflegereport 2022"

Der AOK-Bundesverband fordert bessere Rahmenbedingungen für die letzte Lebensphase in der Langzeitpflege. (Arno Burgi / dpa)

Wie aus dem aktuellen AOK-"Pflegereport" hervorgeht, werden mehr als die Hälfte der Menschen in Pflegeheimen kurz vor ihrem Tod mindestens einmal in ein Krankenhaus verlegt. Mehr als jede dritte dieser Verlegungen könnte dem Bericht nach vermieden werden. Eine Krankenhauseinweisung bedeute für Menschen in der letzten Lebensphase meist zusätzlichen Stress, betonte die Vorstandschefin des AOK-Bundesverbands, Reimann. Viele pflegebedürftige Menschen könnten bis zum Versterben auch im Pflegeheim bleiben. Die hohe Hospitalisierungsrate kurz vor dem Tod hat nach Angaben der Krankenkassen vor allem mit dem Personalmangel in den Pflegeheimen zu tun.

