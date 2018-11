Der Handelsstreit zwischen China und den USA hat dafür gesorgt, dass es erstmals in der Geschichte keine gemeinsame Abschlusserklärung beim Gipfel der Apec-Staaten gibt.

Der kanadische Premierminister Trudeau sagte zum Abschluss des Treffens der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft, es gebe zu unterschiedliche Vorstellungen in der Handelspolitik. Die USA und China hatten sich mit Vorwürfen überzogen. Als Gastgeber zeigte sich der Regierungschef von Papua-Neuguinea, O'Neill, enttäuscht. Vor Journalisten sagte er: "Sie kennen die beiden Giganten im Raum". Auch andere Gipfel-Teilnehmer klagten, der Konflikt schade ihren Ländern.



Am Rande des Treffens sagten die USA, Japan, Australien und Neuseeland Papua-Neuguinea Hilfe beim Ausbaus des Stromnetzes zu. Demnach sollen bis 2030 gut 70 Prozent aller Bürger des Inselstaats an die Stromversorgung angeschlossen sein. Derzeit sind das nur 13 Prozent. Papua-Neuguinea ist der ärmste aller 21 Apec-Staaten. Das Wirtschaftsforum war vor drei Jahrzehnten ins Leben gerufen worden, um für Handelserleichterungen zu sorgen.