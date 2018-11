Der Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft ist ohne Abschlusserklärung zu Ende gegangen.

Die 21 Apec-Staaten konnten sich nicht auf ein gemeinsames Kommunique verständigen. Der kanadische Premierminister Trudeau begründete dies mit unterschiedlichen Ansichten in Handelsfragen. Stattdessen werde es nur eine Erklärung des Gastgebers Papua-Neuguinea geben. Das Treffen in Port Moresby war überschattet vom Handelsstreit zwischen den USA und China. Beide Seiten überzogen sich mit Vorwürfen. Gipfel-Teilnehmer klagten, der Konflikt schade ihren Ländern.



Am Rande des Treffens sagten die USA, Japan, Australien und Neuseeland Papua-Neuguinea Hilfe beim Ausbaus des Stromnetzes zu. Demnach sollen bis 2030 gut 70 Prozent aller Bürger des Inselstaats an die Stromversorgung angeschlossen sein. Derzeit sind das nur 13 Prozent. Papua-Neuguinea ist der ärmste aller 21 Apec-Staaten.