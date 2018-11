Die USA, Japan, Australien und Neuseeland haben dem diesjährigen Apec-Gastgeber Papua-Neuguinea Hilfe beim Ausbau des kaum entwickelten Stromnetzes zugesagt.

Die fünf Länder unterzeichneten am Rande des Asien-Pazifik-Gipfels in der Hauptstadt Port Moresby ein entsprechendes Abkommen. Demnach sollen bis 2030 gut 70 Prozent aller Bürger des Inselstaats an die Stromversorgung angeschlossen sein. Derzeit sind das nur 13 Prozent. Papua-Neuguinea ist der ämste aller 21 Apec-Staaten.