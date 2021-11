Staats- und Regierungschefs der asiatisch-pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft beraten heute bei einem Gipfel unter dem Vorsitz Neuseelands.

Im Zentrum des Treffens werden nach Angaben von Ministerpräsidentin Ardern das Management der Corona-Pandemie und die wirtschaftliche Erholung der Region stehen. Wegen der Corona-Lage laufen die Gespräche der 21 Staaten wie bereits im vergangenen Jahr nur virtuell. Mit dabei sind unter anderem der chinesische Staats- und Parteichef Xi und US-Präsident Biden.



Zuvor war bekannt geworden, dass Biden und Xi im Rahmen eines Video-Gesprächs aktuelle Fragen erörtern wollen. Übereinstimmenden Berichten zufolge soll es am kommenden Montag stattfinden. Die Spannungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften hatten zuletzt besonders mit Bezug auf Taiwan zugenommen. Auch etwa in Handelsfragen und wegen der Menschenrechtslage in China hatte es in den vergangenen Jahren immer wieder Streit gegeben.

Diese Nachricht wurde am 12.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.