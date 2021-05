Papst Franziskus hat eine Apostolische Visitation im Erzbistum Köln angekündigt. Dabei handelt es sich um eine offizielle Überprüfung. Das Bistum steckt wegen seines Umgangs mit Fällen sexuellen Missbrauchs in einer schweren Krise.

Wie die Nuntiatur in Berlin mitteilte, wurden Kardinal Aborelius aus Schweden und der Bischof von Rotterdam, van den Hende, zu Visitatoren ernannt. Sie sollen sich in der ersten Junihälfte ein umfassendes Bild von der komplexen pastoralen Situation im Erzbistum Köln verschaffen. Außerdem sollen sie untersuchen, ob der Kölner Kardinal Woelki, der Hamburger Erzbischof Heße und die Kölner Weihbischöfe Schwaderlapp und Puff beim Umgang mit Fällen sexuellen Missbrauchs Fehler gemacht haben.



Woelki erklärte, er begrüße, dass der Papst sich ein eigenes Bild über Untersuchung und Konsequenzen im Erzbistum verschaffen wolle. Er werde die Visitatoren in ihrer Arbeit unterstützen.



Der Kardinal steht wegen seines Umgangs mit sexuellem Missbrauch durch Geistliche seit Monaten unter Druck. In Düsseldorf wollen Teile einer Gemeinde verhindern, dass Woelki junge Menschen firmt. Dechanten forderten den Kardinal auf, persönliche Konsequenzen zu ziehen.

Diese Nachricht wurde am 28.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.