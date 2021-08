Knapp zwei Monate nach der Apostolischen Visitation im Erzbistum Köln haben die beiden vom Papst beauftragten Prüfer ihren Abschlussbericht fertiggestellt.

Der Rotterdamer Bischof van den Hende und der Stockholmer Kardinal Arborelius hätten ihr Votum abgegeben, bestätigte eine Sprecherin in Rotterdam, ohne allerdings Details zu nennen. Für die weitere Kommunikation sei der Vatikan zuständig.



Van den Hende und Arborelius hatten Mitte Juni in Köln Gespräche geführt, um zu klären, wie das Erzbistum mit Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs durch Geistliche umgegangen ist. Ein von Kardinal Woelki in Auftrag gegebenes Gutachten hatte ihn selbst nicht belastet, aber Fehlverhalten bei anderen festgestellt. Betroffene und Laienvertreter warfen Woelki Vertuschung vor, zahlreiche Menschen traten aus der Katholischen Kirche aus.



Papst Franziskus muss nun entscheiden, ob er aus dem Bericht der Visitatoren Konsequenzen zieht.

Diese Nachricht wurde am 09.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.