Lauterbach-Pläne

Viele Apotheker legten die Arbeit nieder und ließen ihr Geschäft für mehrere Stunden geschlossen. Sie kritisieren, dass die Patienten nicht mehr sicher und wohnortnah mit Medikamenten versorgt werden könnten, wenn Lauterbachs Pläne durchgesetzt würden.

Unter anderem sollen die verpflichtenden Nacht- und Notdienste in den Filialen auf dem Land wegfallen. Auch können pharmazeutisch-technische Assistenten in den jeweiligen Zweigstellen Apothekerinnen und Apotheker vertreten. Lauterbach will damit den Betrieb und die Neugründung von Apotheken-Filialen auf dem Land erleichtern, um eine Unterversorgung zu verhindern.

