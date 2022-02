Apotheken in NRW beginnen mit Corona-Impfungen. (Federico Gambarini/dpa)

Unter anderem in Düsseldorf begann die Aktion damit einen Tag vor dem bundesweit dafür angekündigten Stichtag 8. Februar.

Per Gesetz war im Dezember der Weg dafür frei gemacht worden, dass neben Ärzten auch Apotheker, Zahnärzte sowie Tierärzte für eine begrenzte Zeit gegen das Corona-Virus impfen dürfen. Voraussetzungen sind eine Schulung und geeignete Räumlichkeiten. Die Hausärzteverbände in Nordrhein-Westfalen kritisierten das zusätzliche Impfangebot durch Apotheker und erklärten, derzeit gebe es genügend freie Termine in den Praxen und Impfzentren.

