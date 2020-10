Die EU-Kommission hat den Weg für die Einführung elektronischer Rezepte ab dem Jahr 2021 freigemacht.

Das geht aus einem Brief von Binnenmarkt- und Dienstleistungskommissar Breton an Gesundheitsminister Spahn hervor. Sein Ressort sieht das Schreiben als Erlaubnis der Kommission an, ein entsprechendes Gesetz umzusetzen. Durch die Einführung von sogenannten E-Rezepten soll es Papierrezepte nur noch im Ausnahmefall geben. In dem Gesetz ist auch ein Rabattverbot für den Versandhandel vorgesehen. Um stationäre Apotheken zu stärken, soll sich nach Spahns Willen der Online-Versandhandel an die deutsche Preisbindung für verschreibungspflichtige Medikamente halten.

Diese Nachricht wurde am 06.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.