Die Probleme bei den Apotheken sind vielfältig: Zum einen sind bei ihnen wie in fast allen Bereichen die Preise im Zuge der Coronapandemie und der Inflation stark gestiegen. Hinzu kommen Lieferengpässe bei Medikamenten wie Antibiotika. Mehr als 600 Arzneimittel sind derzeit nicht verfügbar, weswegen die Bundesregierung das Lieferengpass-Gesetz plant.

Ein weiterer Grund ist, dass der Apothekenzuschlag seit Langem nicht gestiegen ist. Er beträgt 8,35 Euro und wird den Apotheken von den Krankenkassen für verschreibungspflichtige Medikamente gezahlt.

Außerdem klagen die Apotheker über Personalmangel. Zum einen finden sich weniger Menschen, die in pharmazeutischen Berufen arbeiten wollen. Zum anderen fehlt es an Nachwuchs, um bereits bestehende Apotheken zu übernehmen. Zuletzt gab es weniger als 18.000 Apotheken in Deutschland; in manchen Regionen droht dadurch eine Unterversorgung.

Eine Forderung der Apotheker ist die Beachtung ihrer Anliegen durch die Regierung. Die Präsidentin der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA), Gabriele Regina Overwiening, sieht die Gefahr, dass die Apotheken wegen der vielen Probleme ihrer gesetzlichen Versorgungsaufgabe nicht nachkommen können.

Daher fordert der ABDA unter anderem, dass der Zuschlag für abgegebene Medikamente von 8,35 Euro auf 12 Euro angehoben wird. Zudem reichten die Zuschüsse für Leistungen wie Botendienste nicht aus, um kostendeckend zu arbeiten. Hinzu komme viel Bürokratie, die eine Versorgung vor Ort erschwere.

Zum Protest unter dem Motto "Apotheken kaputtsparen? Mit uns nicht!" ruft die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) auf. Es handelt sich hierbei nicht um einen Streik, denn dieser ist Apothekern nicht erlaubt. Doch werden am Mittwoch, dem 14. Juni, viele Apotheken geschlossen bleiben. Medikamente sind dann vielerorts nur noch in den Notfallapotheken zu haben.

Außerdem haben Landesapothekenverbände und -kammern deutschlandweit zu Protestkundgebungen aufgerufen. Am Montag fand bereits eine Kundgebung in Hannover statt. In vielen Apotheken sind auch Plakate zu dem Protest sowie zu den Forderungen des Apothekerverbands aufgehängt.

Das kommt darauf an, wer auf die Frage antwortet. Während die Krankenkassen und die Bundesregierung gestiegene Ausgaben wie Zuschüsse sowie mehr verkaufte Medikamente in den vergangenen Jahren anführen, verweisen die Apotheker darauf, dass durch die Inflation und die Medikamentenengpässe die Erlöse geringer ausfallen.

Eine durchschnittliche Apotheke hat dabei einen Erlös von rund 170.000 Euro, davon bleibt dem Apotheker ungefähr 80.000 Euro Gewinn. Hendrik Schröder verweist darauf, dass es sich dabei um Durchschnittswerte handelt. Es gebe viele Apotheken, die auch unterhalb dieser Beträge wirtschafteten, so der Professor an der Forschungsstelle für Apothekenwirtschaft an der Universität Duisburg-Essen.

Das Bundesgesundheitsministerium hat Anfang Juni ein sogenanntes Faktenblatt herausgegeben, was wiederum von der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) kritisiert wird. In dem Papier wird unter anderem aufgeführt, wie die Ausgaben des Gesundheitssystems für die Apotheken bzw. deren Umsätze gestiegen sind. Die ABDA kritisiert dagegen, dass dies nicht die Kosten sowie die eigentlichen Erträge widerspiegelt.

Janosch Dahmen, Gesundheitsexperte von Bündnis 90/Die Grünen, sieht im Streik kein probates Mittel. In Zeiten von knappen Kassen seien die Forderungen der Apotheken „nicht realistisch“. „Zusätzliche Einnahmen können nur durch zusätzliche Leistungen erreicht werden“, so Dahmen. Er verweist zudem darauf, dass das geplante Lieferengpass-Gesetz erst auf dem Weg gebracht wird.

