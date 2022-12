Gesundheit

"Warnungen vor Medikamentenmangeln wurden über Jahre als Panikmache und Lobbyismus bequem zur Seite geschoben." (picture alliance / SULUPRESS.DE / Torsten Sukrow / SULUPRESS.DE)

Nordrhein-Westfalen Kammerpräsident Hoffmann sagte, es sei davon auszugehen, dass einigen Menschen nicht geholfen werden könne. In der aktuellen Situation seien viele Apotheken leider machtlos. Aus Liefer- würden Versorgungsengpässe. Die Lage sei "sehr, sehr ernst". Der Präsident der Apothekerkammer des Saarlandes, Saar, teilte mit, die bereits seit Jahren ausgesprochenen Warnungen seien sowohl von der Politik als auch insbesondere von den gesetzlichen Krankenkassen als "Panikmache und Lobbyismus" bequem zur Seite geschoben worden. Derzeit werde einem "auf dramatische Weise" vor Augen geführt, was es bedeute, nicht nur bei lebenswichtigen Medikamenten von einem einzigen Land wie China abhängig zu sein.

Saar verwies auf einen französischen Medienbericht , wonach die chinesischen Behörden im Hinblick auf die steigenden Corona-Fallzahlen in dem Land beschlossen hätten, den Export insbesondere von Paracetamol und Ibuprofen einzustellen. Die Erfahrungen aus den zurückliegenden Corona-Jahren ließen befürchten, führte der Kammerpäsident aus, dass China über Monate hinweg einen höheren Bedarf an Arzneimitteln haben werde, dass mit einer Besserung in Deutschland nicht zu rechnen sei. Wie die Deutsche Apotheker Zeitung unter Berufung auf den Branchenverband Pro Generika berichtete, findet die Produktion der beiden Wirkstoffe jedoch nicht schwerpunktmäßig in China statt, sondern vor allem in Indien und bei Ibuprofen auch in den USA.

China rationiert bereits seine Medikamente

Angesichts rasant steigender Corona-Infektionen und damit einhergehender Knappheit von Arzneimitteln und Tests in China haben staatliche Behörden landesweit in die Medizin-Produktion eingegriffen. AFP-Recherchen und Berichten örtlicher Medien zufolge schalteten sich die Behörden bei mehr als ein Dutzend Pharmafirmen ein, um den Engpässen zu begegnen und die medizinische Versorgung zu sichern. Wegen des Mangels an Fiebermedikamenten begannen einige örtliche Behörden demnach mit der Rationierung von Medikamenten. In der Stadt Zhuhai führten die Behörden für den Kauf von Fiebermedikamenten eine Ausweisregistrierung ein. Sie erklärten, die Einwohner dürften nur noch sechs Tabletten pro Woche kaufen. Mindestens elf von 42 Herstellern von Corona-Testkits hätten einen Teil ihrer Produktion der Regierung übergeben oder Aufträge vom Staat erhalten, berichteten lokale Medien. Die Volksrepublik hatte in diesem Monat nach landesweiten Protesten überraschend das Ende ihrer umstrittenen Null-Covid-Politik eingeläutet, seither gehen die Infektionszahlen explosionsartig in die Höhe.

CDU fordert schnellere Reaktion der Bundesregierung

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Sorge hat Gesundheitsminister Lauterbach dazu aufgerufen, dem Medikamenten-Mangel in Deutschland schneller entgegenzuwirken. Das Problem hätte schon vor Monaten angegangen werden können, sagte der gesundheitspolitische Sprecher der Union-Bundestagsfraktion im Deutschlandfunk. Dennoch habe Lauterbach jetzt nur ein Eckpunktepapier statt einen Gesetzentwurf vorgelegt. Er gehe nicht davon aus, dass es innerhalb der kommenden Monate Änderungen geben werde. Sorge forderte Lauterbach erneut dazu auf, eine Beschaffungs- und Logistikinitiative zu starten. Der Gesundheitsminister müsse sich gemeinsam mit Großhändlern, Pharmaunternehmen, Ärzten und Apothekern an einen Tisch setzen, um schnell und mittelfristig Maßnahmen zu diskutieren.

Lauterbach hatte angekündigt, dass die Krankenkassen vorübergehend die Mehrkosten für teurere Ausweichmedikamente übernehmen sollen. Außerdem sollten künftig für bestimmte Arzneimittel Vorräte angelegt werden.

