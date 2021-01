Thüringens Ministerpräsident Ramelow hat seine Verniedlichung von Bundeskanzlerin Merkel in der Audio-App "Clubhouse" als "Akt männlicher Ignoranz" bezeichnet.

Per Twitter bat der Linken-Politiker um Entschuldigung. Ramelow hatte in einer Gesprächrunde in der Audio-App von Merkel in der Verkleinerungsform gesprochen. Zudem hatte er berichtet, dass er sich bei den oft stundenlangen Ministerpräsidentenkonferenzen zur Corona-Pandemie mit einem Smartphone-Spiel entspanne. Damit hatte er am Wochenende viel Kritik auf sich gezogen.

