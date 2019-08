Facebook hat bestätigt, dass es in seiner App "Messenger Kids" eine Schwachstelle gibt.

Vizepräsident Martin zufolge handelt es sich um einen "technischen Fehler", der im Oktober 2018 aufgetreten sei. Das schrieb er in einem Brief an zwei US-Senatoren, die schon vor mehreren Wochen Datenschutzbedenken in Bezug auf die Anwendung geäußert hatten. Man habe jetzt einen Weg gefunden zu verhindern, "dass das Problem erneut auftritt".



Der Konzern hat nach eigenen Angaben auch mit der "Federal Trade Commission" über das Problem gesprochen. Es gebe mit der Behörde wegen vieler Themen und Produkte - einschließlich "Messenger Kids" - einen regelmäßigen Kontakt, hieß es.



Die beiden Senatoren hatten am 6. August an Facebook geschrieben und auf Probleme beim Datenschutz hingewiesen. Kritik übten sie, dass Kinder teilweise an Gruppen-Chats teilnehmen könnten, in denen nicht alle Teilnehmer von ihren Eltern freigeschaltet worden seien. Die Politiker sagten nun, sie seien enttäuscht von der Reaktion des Unternehmens.



Die Facebook-App "Messenger Kids" ist speziell für die Kommunikation von Kindern entwickelt worden. Sie ist in Deutschland bisher nicht verfügbar.