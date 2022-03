Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD (imago images/photothek)

Innenministerin Faeser sagte im ZDF, die Plattform "Germany for Ukraine" könnte bereits in den nächsten Tagen fertiggestellt sein. Sie soll nach den Worten der SPD-Politikerin einen Überblick über alle Hilfsmaßnahmen für Geflüchtete geben. In Polen gebe es bereits eine ähnliche App. - Nach Angaben des Ministeriums soll das Angebot in den Sprachen Deutsch, Englisch, Ukrainisch und Russisch verfügbar sein.

Faeser kündigte zudem finanzielle Hilfe für die Kommunen bei der Bewältigung der Kosten für Unterbringung und medizinische Versorgung der Flüchtlinge an.

Diese Nachricht wurde am 14.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.