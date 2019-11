In Politik, Wirtschaft und Gesellschaft werden die Stimmen lauter, die mehr Investitionen des Staates verlangen. Der Industrieverband BDI und der Deutsche Gewerkschaftsbund richteten einen gemeinsamen Appell an Bundesfinanzminister Scholz. Die Grünen sprechen sich für eine Lockerung der Schuldenbremse aus.

BDI-Präsident Kempf sagte, es gehe nicht in erster Linie darum, Symptome einer Rezession zu bekämpfen; vor allem müsse man Ursachen einer Wachstumsschwäche angehen. Aus Sicht des BDI fehlen schon heute öffentliche Investitionen in Höhe von einem halben Prozentpunkt der Wirtschaftsleistung: umgerechnet rund 17 Milliarden Euro. 90 Prozent der Investitionen kämen aus der Privatwirtschaft, betonte Kempf. Der Staat müsse dort aktiv sein, wo es sich für Unternehmen nicht lohne.



Der DGB-Vorsitzende Hoffmann äußerte sich aus Sicht der Arbeitnehmer. Nur ein umfangreiches, langfristiges öffentliches Investitionsprogramm sichere die Zukunftsfähigkeit der Wirtschaft - und damit die guten Arbeitsplätze von morgen, meinte er bei dem gemeinsamen Auftritt mit Kempf. Die Infrastruktur müsse erneuert werden und mehr Geld ins Bildungssystem fließen.



Am Wochenende hatte auch der Bundesparteitag der Grünen kritisiert, dass die Große Koalition an einem ausgeglichen Haushalt festhalte und nicht genügend in die Zukunft Deutschlands investiere. Im Dlf sagte der Ko-Vorsitzende Habeck heute, gegen die aufkommende Wirtschaftsschwäche müsse man "aninvestieren".



Scholz beharrt dagegen - wie schon sein Vorgänger, der frühere Finanzminister Schäuble (CDU) - auf der Schwarzen Null im Haushalt. Der SPD-Politiker verweist regelmäßig auf Investitionsplanungen in Höhe von 400 Milliarden Euro in den kommenden zehn Jahren und zusätzlichen Ausgaben für den Klimaschutz, die ein Volumen von 150 Milliarden haben sollen. Er argumentiert außerdem, dass viele der zur Verfügung stehenden Investitionsgelder gar nicht abgerufen würden. Tatsächlich ist die Baubranche vielerorts ausgelastet.



Dennoch reißt die Kritik aus dem In- und Ausland - etwa von EU-Partnern und dem Internationalen Währungsfonds - nicht ab.